Göçmenlerin umut yolculuğuna çıkarken geride bıraktıkları sergileniyor

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- BODRUM'dan İzmir'in Dikili ilçesine kadar uzanan sahil şeridinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin geride bıraktığı eşyalardan oluşan sergi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açıldı.

Kuşadası Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi'nde (KUAKMER) fotoğraf sanatçıları Yusuf Aslan ve Özcan Yurdalan tarafından 'Mülteci Müzesi' adı altında sergi açıldı. Dün açılışı kalabalık bir davetli topluluğu ile yapılan sergide, Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ve Dikili ilçelerinden 2015- 2019 yılları arasında Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin ağırlık yapmaması için geride bıraktığı giyecek, takı, albüm, pasaport, çanta, ayakkabı gibi eşyaların yanı sır krokiler, çeşitli obje ve görüntülere yer verildi. Sergiyi gezenlerin en çok hüzünlendiren ise çocuklara ait eşya ve objelerin yer aldığı bölüm oldu. Biberonlar, küçük eldiven, atkı, bere, oyuncak ve ayakkabılar sergiyi gezenlerin gözlerinin dolmasına neden oldu.

"Siz gittiniz, eşyalarınız bizde kaldı" diyerek yazılı ortak bir açıklama yapan serginin yaratıcısı Yusuf Aslan ile Özcan Yurdalan, yaşanan göç dalgalarıyla Ege sahillerinin bir açık hava müzesine dönüştüğünü söyledi. İkilinin müzenin duvarına da yapıştırdıkları açıklamalarında, şunlar yazıldı:

"Zorla yerinden edilen insanlar tarihin her döneminde büyük acılar yaşadı. Birkaç yıl önce de kendi evinde hayatta kalamayacağına inanan komşularımız, yanlarına alabildikleri eşyalarla kapılarını son kez çekip yola çıktılar. En gerekli gördükleri, ayrılamadıkları, belki de mecbur oldukları eşyalar vardı yanlarında. Binlerce yıldır mülteci, muhacir, göçmen, kaçak göçmen, sığınmacı, mübadil diyarı olan Anadolu, bir kez daha dalgalar halinde gelen milyonlarca insanla karşılaştı. Gelenlerden bazıları burada kaldı, yeni bir hayata, yeni problemlerle birlikte başlayacaklardı. Yola devam edenler, Anadolu üstünden Avrupa'ya geçmek için önlerine çıkan denizi aşmak zorundaydı. Hafif olmalılardı, yetersiz botlarda az yer tutmalılardı. Yanlarındaki eşyalardan bir kısmını kıyıda bıraktılar. Şanslı olanlar karşıya geçmeyi başardı, geçemeyip denizde kalanlar oldu. Deniz onların bedenlerini de eşyalarıyla birlikte getirip kıyıya bıraktı. O günlerde Ege sahilleri bir açık hava göç müzesine dönüşmüştü. Bu çalışma, açıldığı denizde umut yolculuğu yarım kalanlara adanmıştır. Karşıya geçmeyi başaran ve yeni bir hayat kurmaya çalışanlara ise bu yakadan gönderilen bir selamdır. Bu çalışma aynı zamanda onları anlamaya ve sorumluluklarımızı hatırlamaya davet eden bir yüzleşme çağrısıdır."

Sergi, 9 Ağustos'a kadar gezilebilecek.