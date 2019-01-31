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Göçük riski taşıyan 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması oluşan ve tehlike oluşturan bölgede 3 ev güvenlik nedeniyle tahliye edildi.Kahramanmaraş’ta şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması olan yerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Göçük riski taşıyan 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması oluşan ve tehlike oluşturan bölgede 3 ev güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
Kahramanmaraş’ta şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması olan yerde güvenlik önlemleri artırıldı. Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nin Şekerdere Bulvarı’na bakan tarafında oluşan toprak kayması bazı evler için tehlike oluşturunca, bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi el atarak çalışma başlattı. Mahallede yer alan ve olası heyelan nedeniyle göçük riski taşıyan 3 ev boşaltıldı. Şekerdere Bulvarı kent merkezi istikametinde yer alan riskli bölgeye büyükşehir belediyesi tarafından istinat duvarı örülecek.
Ev sahiplerinin evlerini boşaltarak olası can kaybının önlenmesi için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, “Arkamızda görülen yerde 6 aydır heyelanlar mevcut ve bu nedenle buraya istinat duvarı yapmaya çalışıyoruz. Devam eden yağış ve zemin sularının arıtışıyla birlikte, önlem amaçlı istinat duvarı yapacağız. Akmalar devam ettiği için vatandaşlarımızı 3-4 gün başka bir yerde misafir edeceğiz. Daha sonra istinat duvarı çalışmamızdan sonra da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız” dedi.
Ev sahiplerinden Doğan Canbal ise, “Burada toprak kayması oluyor farklı zamanlarda, evlerimizde çatlama falan oldu. Bizi başka yere misafir edecekler. Şimdilik bizde beklemedeyiz” ifadelerini kullandı.

Göçük riski taşıyan 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı

Göçük riski taşıyan 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı

Göçük riski taşıyan 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı

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