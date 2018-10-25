God of War için komik bir video yayınlandı

PlayStation 4 sahiplerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni God of War oyunu geçtiğimiz Nisan ayında raflardaki yerini almıştı. GoW 3 sonrasında yaşanan olayları konu edinen yapım, grafikleri, hikayesi ve oynanış dinamikleriyle oyun severlerden tam not almayı başarmıştı. Peki Santa Monica oyunu kusursuz hale getirene kadar ne gibi hatalarla karşılaştı? İşte bu sorunun yanıtı.

Malum, bir oyunu geliştirmek kusursuz hale getirmek pek de kolay bir iş değil. Dolayısıyla oyunlar final sürümüne gelene kadar pek çok bug ve hatadan arındırılmış oluyor. Nitekim aynı süreç God of War’da da yaşandı.

Sony, genel olarak geliştiricilerin pek yapmadığı birşeye imza atarak God of War’ın yapım aşamasında karşılaşılan hatalardan derlediği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Açık konuşmak gerekirse, videonun hayli komik olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen daha önce hiç bir GoW videosu bu kadar eğlenceli ve komik olmamıştır.

Sony yayınladığı video sonrası oyunun ABD’deki fiyatını kalıcı olarak 40 dolara düşürdü. Bu indirim henüz Avrupa’da uygulanmış değil fakat muhakkak Türkiye ve Avrupa’daki GoW fiyatı da düşecektir. O yüzden şu aralar GoW alma gibi bir planınız varsa, gelecek olan indirimi beklemenizi tavsiye ederiz.

Bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

