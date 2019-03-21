Ketancı, Goethe'nin bu hayranlığını "İnsanlık her şeyini Hz. Muhammed'e borçludur" cümlesiyle ifade ettiğine işaret ederek, "Yine o yıllarda kaleme aldığı 'Muhammed Nağmesi' adlı şiir çok ses getirmiştir. 'Doğu-Batı Divanı' aslında Goethe'nin İslam kültür ve medeniyetine duyduğu hayranlığın ete kemiğe bürünmüş hali gibidir. Goethe, Doğu-Batı Divanı'ndaki ilk şiirine 'Hicret' adını vermiştir. Goethe, bu şiirinde dönemin karmaşasından kaçıp huzur bulmak için zihinsel bir yolculuğa çıkar. Bu aslında onun içsel yolculuğudur." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan, yapımcı Fatih Ketancı, Goethe'nin yaşadığı dönemde İslam kültür ve medeniyetini neredeyse tüm detaylarıyla incelediğini ve hayran kaldığını söyledi.

Goethe'nin hicret olgusunu İslam tarihinden öğrendiğini vurgulayan Ketancı, "Bu çerçevede Goethe'yi, ona ilham olan gerçek hicret ile, yani büyük sempati beslediği Hz. Muhammed'in hicretiyle buluşturmanın çok çarpıcı olacağını düşündük ve bu operayı sahnelemeye karar verdik." dedi.

- " 'Hicret' de bu anlamda bir ilk olacak"

Ketancı, librettonun Doğu-Batı Divanı'ndan esinle kaleme alındığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aryalarda Goethe’nin şiirlerini duyacağız. Görsel açıdan ise film prodüksiyon alanındaki deneyimimizi operaya taşıyarak, geleneksel opera formlarının biraz dışına taşan farklı bir konsept sunmayı planlıyoruz. Operayı sahnelerken film teknikleriyle fiziksel sahneyi buluşturan yöntemler kullanacağız. Batı müzik sistemini, doğunun form ve makamlarıyla harmanlamış müziklerimiz olacak."

Ketancı, operanın izleyiciye özgün bir deneyim sunacağını belirterek, "Bugüne kadar inanç dünyamızın tarihini büyüklerimizden dinledik, kitaplardan okuduk, kısmen de filmlerden izledik. Alman besteci Richard Wagner operayı 'tüm sanatların bileşimi' olarak tanımlıyor. Opera, müziğin, tiyatronun ve plastik sanatların bir araya gelip 'sahne aldığı' bir sanat. Dekor, resim, ışık, edebiyat, tiyatro, dans ve müziğin iç içe geçtiği müthiş bir görsellik ve anlatım imkanı sunuyor. 'Hicret' de bu anlamda bir ilk olacak. İnanç tarihimizin dönüm noktası olan hicret ilk defa bir opera olarak sahnelenecek. Bu proje ile sanatın yedi formunu sahnede görmek mümkün olacak." diye konuştu.