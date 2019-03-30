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Gofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi ve diğer sokak hayvanlarına bakmakta zorlanınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Gofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi ve diğer sokak hayvanlarına bakmakta zorlanınca ilginç bir yönteme başvurdu. Gofi'yi, 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı dövizle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeye bırakan Yılmaz, topladığı parayla hem köpeğinin hem de bölgedeki diğer sokak hayvanlarının mama masrafını çıkardı.
Antalya'da sıkma meyve suyu satan Zeynel Yılmaz, Golden Retriever cinsi köpeği 2 yaşındaki Gofi'yi beslemek için her ay 120 TL'ye bir paket mama alıyordu. Yılmaz, bu mama ile hem Gofi'yi, hem de sokakta yaşayan diğer kedi ve köpekleri besliyordu. Sokakta beslenen kedi ve köpeklerin sayısının zamanla artmasıyla bir aylık mama paketi 10 günde bitmeye başladı. Her ay 3 paket mama alması gereken Yılmaz, masrafların artması üzerine arayış içine girdi. Zeynel Yılmaz, Gofi'nin hem kendi mama masrafını, hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılaması için ilginç bir adım attı. Gofi'yi her zaman beslediği, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde mama kabının yanına bir kutu koydu.
'MERHABA BEN GOFİ, BENİ SEVMEK 1 TL'DİR'
Kutuya Türkçe ve İngilizce 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı döviz bırakan Yılmaz, hayvanseverlerden destek istedi. Yılmaz'ın geçen perşembe günü başlattığı uygulama ilgi gördü. İlk gün 1 aylık mama masrafını çıkaran Gofi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Gofi ile özellikle çocuklar yakından ilgileniyor. Gofi'nin sevimli halleri bölgedeki esnafın da eğlence kaynağı oldu.
Gofi'nin artık hem kendisinin, hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılayacak bir kahraman haline geldiğini belirten Zeynel Yılmaz, “Mama parasıyla baş edemeyince bu yola başvurduk. Artık Gofi arkadaşlarının da karnını rahatça doyuruyor. Akşamları Gofi'yle gidip diğer sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. İlgiden de oldukça memnunuz. Bir akım başlatacağımızı düşünmüyordum" dedi.

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Gofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyorGofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyorGofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyorGofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyor

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