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  4. Göğüs estetiğinde dikkat edilmesi noktalar

Göğüs estetiğinde dikkat edilmesi noktalar

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ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, göğüs implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını söyledi. Bakın göğüs estetiğinde nelere dikkat etmek gerekiyor.

Göğüs estetiğinde dikkat edilmesi noktalar

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, göğüs büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktörden bahsetti.

İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc'den 960cc'ye kadar değişir
İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlak, damla şekilli olabilir.

İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında), Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında), Transaksiller (koltuk altından), Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)
İmplant yerleştirme: Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan, Kas zarı altına
İmplant tipi: Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

meme

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)
Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:

Meme boyutunun büyütülmesi, Asimetrik memelerin düzeltilmesi, Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması, Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması, Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi, Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte, Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte, Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla.”

(İHA)

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