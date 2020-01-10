Göğüs estetiğinde dikkat edilmesi noktalar

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, göğüs büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktörden bahsetti.

İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc'den 960cc'ye kadar değişir

İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlak, damla şekilli olabilir.

İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında), Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında), Transaksiller (koltuk altından), Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant yerleştirme: Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan, Kas zarı altına

İmplant tipi: Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır: