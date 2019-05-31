KADIN

Göğüs estetiğinde karın dokuları kullanılıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 31.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Doç. Dr Osman Kelahmetoğlu, “Flep ameliyatıyla meme rekonstrüksiyonu, vücudunuzun herhangi bir kısmından doku kesiti alarak, yeni bir meme tümseği oluşturmak için göğsünüze yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen meme rekonstrüksiyonu yöntemlerinden biridir” dedi.

Göğüs estetiğinde karın dokuları kullanılıyor

Sağlık sorunları nedeniyle, meme kaybının kadınları fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan olumsuz yönde etkiliyor. Doç. Dr Osman Kelahmetoğlu diep flep tekniği ile meme onarım ameliyatları ilişkin bilgi verdi. Kelahmetoğlu, meme kaybının, hastalara sürekli olarak yaşadığı travmayı hatırlatması nedeniyle vücut algısını bozabildiğini ve hastanın başkaları tarafından beğenilmediğini düşüncesine kapılmalarına neden olabildiğini belirtti.

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Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Bu nedenle meme rekonstrüksiyonu (meme onarımı), ameliyatı ile memenizin yeniden şekillendirilmesi günümüzde artık mümkün. Vücudunuzun kendi dokusunu kullanarak uygulanan meme rekonstrüksiyon işlemlerinin çoğu, meme kanserini veya yanıklar sonrasında yapılıyor. Flep ameliyatıyla meme rekonstrüksiyonu, vücudunuzun herhangi bir kısmından doku kesiti alarak, yeni bir meme tümseği oluşturmak için göğsünüze yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen meme rekonstrüksiyonu yöntemlerinden biridir. Ama ,memenin doğru konumlanması ve doğal görünmesi ya da meme ucu rekonstrüksiyonu yapılması için ikinci bir operasyona ihtiyacınız olabilir” dedi.

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Doç. Dr. Kelahmetoğlu; “Tek taraflı olursa ortalama 4 saat kadar süren meme onarımı ameliyatlarının iki taraflı yapılması durumunda süresi 6 ile 8 saate aralığına kadar çıkabiliyor. Hasta 5 ya da 7 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilebiliyor ve yaklaşık 3 hafta sonra iş hayatına dönüş yapabiliyor. Hastanede yatışı boyunca hekimi tarafından bilgilendirmeler verilerek, ekibimiz tarafından takibi yapılan hastalarımız için sigarayı çok önemli bir düşman olarak görüyoruz. Ameliyat sonrasında özel bir diyet uygulamaya ihtiyacı olmayan hastalarımızın, evde istirahat etmesi, sıcak bir ortamda kalarak verilen ilaçların düzenli kullanılmaları yeterli” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
göğüs estetiği Flep ameliyatı

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