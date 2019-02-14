Göğüslere veda partisi! Genç kadın, Angelina Jolie gibi BRCA geni taşıdığı için göğüslerini aldıracak

İngiltere'de yaşayan Hayley Minn adındaki genç kadın kansere neden olan ölümcül BRCA geni taşıdığı için ABD'li ünlü yıldız Angelina Jolie gibi mastektomi operasyonuyla memelerini aldırmaya karar verdi.
Hayley, babasını ve babannesini de meme kanserinden kaybettiği için meme kanseri taramasını ihmal etmiyordu. Bununla birlikte genç kadın, ailesinin ve arkadaşlarının katıldığı bir davetle 'hoşçakal göğüslerim' temalı bir parti düzenledi.
Göğüslerinin kalıbını çıkaran ve partide meme şeklinde kekler ikram eden Hayley şunları söyledi: ''Genim olduğunu öğrendiğimde mastektomi istediğimi biliyordum. 27 yaşındayım 30 yaşına kadar beklemem söylendi. Ancak bekleyemezdim. Ve onlardan kurtulma kararı aldıktan sonra bunu bir parti ile tamamlamak istedim. Bu operasyonun üzücü bir durum olmasını istemedim.
Çünkü bu bir yaşam kutlamasıydı. Ancak göğüslerimle vedalaşmadan önce onları bir alçı kalıbına koyarak bana son bir anı bırakmalarını istedim. Şimdi bu kalıbı odamın duvarına asacağım.''
Dört saat sonra süren ameliyatla göğüslerini aldıracak olan genç kadın daha sonra yeniden yapılandırma yaptırarak meme rekonstruksiyonu operasyonu geçirecek. Hayley, aynı genin taşıyıcısı olan diğer kadınlarla birlikte, daha fazla kadını bilinçlendirmeyi umarak meme kanserinde farkındalık yaratmak istiyor.
BRCA1 geninin genetik yapısındaki varlığı, Hayley'in meme kanseri olma olasılığının yüzde 85 daha fazla olduğu anlamına geliyor.
56 yaşındaki annesi yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirince ünlü yıldız Angelina Jolie de, aynı hastalıktan korunmak amacıyla mastektomi (meme aldırma) ve yumurtalık ameliyatları olmuştu.
BRCA GENİ NEDİR VE İNSANLARI NASIL ETKİLER?
Mutasyona uğramış bir BRCA genine sahip olmak - ünlü olarak Angelina Jolie tarafından taşınırken - bir kadının yaşamı boyunca meme kanseri gelişme olasılığı, yüzde 12'den yüzde 90'a kadar çarpıcı şekilde artar. 800 kişiden biri ve 1000 kişiden biri BRCA gen mutasyonuna sahiptir ve bu da göğüs ve yumurtalık kanseri riskini arttırır.
Hem BRCA1 hem de BRCA2, tümörleri baskılamak için protein üreten genlerdir. Bunlar mutasyona uğradığında, DNA hasarına neden olabilir ve hücrelerin kanserli olma olasılığı daha yüksektir.
Mutasyonlar genellikle kalıtsaldır ve yumurtalık kanseri ve meme kanseri riskini önemli ölçüde arttırır. Bir çocuğun bu genlerden birinde mutasyon taşıyan bir ebeveyni olduğunda, mutasyonları miras alması % 50'dir.
MASTEKTOMİ NEDİR?
Mastektomi, memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınması demek. Basit mastektomide kişinin sadece meme dokusu çıkarılıyor. Radikal mastektomide ise memenin altındaki kaslar ve koltuk altındaki lenf bezleri de alınıyor.
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