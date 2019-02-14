Göğüslere veda partisi! Genç kadın, Angelina Jolie gibi BRCA geni taşıdığı için göğüslerini aldıracak

İngiltere'de yaşayan Hayley Minn adındaki genç kadın kansere neden olan ölümcül BRCA geni taşıdığı için ABD'li ünlü yıldız Angelina Jolie gibi mastektomi operasyonuyla memelerini aldırmaya karar verdi.

Hayley, babasını ve babannesini de meme kanserinden kaybettiği için meme kanseri taramasını ihmal etmiyordu. Bununla birlikte genç kadın, ailesinin ve arkadaşlarının katıldığı bir davetle 'hoşçakal göğüslerim' temalı bir parti düzenledi.

Göğüslerinin kalıbını çıkaran ve partide meme şeklinde kekler ikram eden Hayley şunları söyledi: ''Genim olduğunu öğrendiğimde mastektomi istediğimi biliyordum. 27 yaşındayım 30 yaşına kadar beklemem söylendi. Ancak bekleyemezdim. Ve onlardan kurtulma kararı aldıktan sonra bunu bir parti ile tamamlamak istedim. Bu operasyonun üzücü bir durum olmasını istemedim.

Çünkü bu bir yaşam kutlamasıydı. Ancak göğüslerimle vedalaşmadan önce onları bir alçı kalıbına koyarak bana son bir anı bırakmalarını istedim. Şimdi bu kalıbı odamın duvarına asacağım.''

Dört saat sonra süren ameliyatla göğüslerini aldıracak olan genç kadın daha sonra yeniden yapılandırma yaptırarak meme rekonstruksiyonu operasyonu geçirecek. Hayley, aynı genin taşıyıcısı olan diğer kadınlarla birlikte, daha fazla kadını bilinçlendirmeyi umarak meme kanserinde farkındalık yaratmak istiyor.