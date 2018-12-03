KADIN

Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Göğüslerinizin görünüşünden mutlu değilseniz eğer bir süre sonra bu durumdan rahatsızlık duymaya başlayabilirsiniz. Göğüsleri dikleştirmenin egzersizle ve ev tedavileri ile imkansız olduğu söylenir. Siz de mi imkansız olduğunu düşünüyorsunuz? Elbette, hayır! Gayet mümkün. Yıllar boyu uygulamadan sonra, göğüs görünümünde büyük fark yarattığı söylenen bir egzersiz var. Yalnızca bu kadar da değil; bir de göğüs derisini sıkılaştırarak çok daha dik olmalarını sağlayan doğal bir tedavi.

Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Bu iki yöntem, gerçekten de işe yarıyor.

Yöntem 1: Egzersiz

1- Bir bank üzerine sırt üstü yatın. (Yatak ya da mat da kullanabilirsiniz)

2- Her iki elinize de 2,5 kiloluk ağırlık alın.

3- Kollarınızı, göğsünüzün üzerinde yukarı kaldırın.

4- Sonra kollarınızı, her iki yanınızı mümkün olduğunca çok indirin – bir uçakmışsınız gibi.

5- Şimdi tekrar yukarı kaldırın.

6- Bu hareketi tekrarlayın.

3

Bu egzersizi, iki günde bir, 10 tekrar - 3 set şeklinde yapmalısınız. Göğüs altındaki, üst göğüsteki ve koltuk altı bölgesindeki kaslar, bu egzersizin hedefidir. Yaklaşık bir ay içerisinde, farkı görmeye başlayacaksınız!

Yöntem 2: Tedavi

Bunun için gereken tek malzeme, doğal sızma zeytinyağı…

Sırtınızda birkaç yastıkla yatağınıza uzanın. Elinize biraz zeytin yağı alın ve ellerinizi birbirine sürtün. İki elinizi de göğüslerinize tek tek yerleştirin ve masaj hareketi ile göğüslerinizde küçük daireler çizin. Her iki göğüste de 10 daire yapın ve işiniz bitti!

Zeytinyağını bol kullandıysanız, bir havlu yardımıyla silebilirsiniz ama yağın birazını bırakın, çünkü yağ, cildinizin daha esnek olmasını sağlar. Bunu her gün ya da en azından haftada 3 kez tekrarlayın ve göğüslerinizdeki sıkılaşmayı izleyin!

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Tüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyorTüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyor
Artık 90 60 90 değiliz! Ezber bozulduArtık 90 60 90 değiliz! Ezber bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göğüs dikleştirme göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekir

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!

Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Alpaslan ortadan kayboluyor! EDHO 118. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Alpaslan ortadan kayboluyor! EDHO 118. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes Koreli kadınların güzellik sırlarının peşinde! Huş mucizesini duymuş muydunuz?

Tüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyor

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Artık 90 60 90 değiliz! Ezber bozuldu

Kadınlar şimdi de yüzlerini tıraş etmeye başladı

Kadınlar şimdi de tıraş olmaya başladı

Victoria’s Secret 2019’da mayo koleksiyonunu hayata geçirecek

Victoria’s Secret 2019’da mayo koleksiyonunu hayata geçirecek

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

2018'in moda alanında en etkili 20 ünlüsü

2018'in moda alanında en etkili 20 ünlüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.