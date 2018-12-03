Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Bu iki yöntem, gerçekten de işe yarıyor.

Yöntem 1: Egzersiz

1- Bir bank üzerine sırt üstü yatın. (Yatak ya da mat da kullanabilirsiniz)

2- Her iki elinize de 2,5 kiloluk ağırlık alın.

3- Kollarınızı, göğsünüzün üzerinde yukarı kaldırın.

4- Sonra kollarınızı, her iki yanınızı mümkün olduğunca çok indirin – bir uçakmışsınız gibi.

5- Şimdi tekrar yukarı kaldırın.

6- Bu hareketi tekrarlayın.

Bu egzersizi, iki günde bir, 10 tekrar - 3 set şeklinde yapmalısınız. Göğüs altındaki, üst göğüsteki ve koltuk altı bölgesindeki kaslar, bu egzersizin hedefidir. Yaklaşık bir ay içerisinde, farkı görmeye başlayacaksınız!

Yöntem 2: Tedavi

Bunun için gereken tek malzeme, doğal sızma zeytinyağı…

Sırtınızda birkaç yastıkla yatağınıza uzanın. Elinize biraz zeytin yağı alın ve ellerinizi birbirine sürtün. İki elinizi de göğüslerinize tek tek yerleştirin ve masaj hareketi ile göğüslerinizde küçük daireler çizin. Her iki göğüste de 10 daire yapın ve işiniz bitti!

Zeytinyağını bol kullandıysanız, bir havlu yardımıyla silebilirsiniz ama yağın birazını bırakın, çünkü yağ, cildinizin daha esnek olmasını sağlar. Bunu her gün ya da en azından haftada 3 kez tekrarlayın ve göğüslerinizdeki sıkılaşmayı izleyin!



