Göğüslerini ve vajinasını alçı kalıbına bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Love Island (Aşk Adası) şovuyla adını duyuran Megan Barton-Hanson resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

AMACI VÜCUT POZİTİFLİĞİNE KATKIDA BULUNMAK

Son olarak vajina ve göğüslerinin şeklini alçı kalıbına bastıran şov yıldızı, 'son birkaç yıldır kim olduğumu ve sahip olduğum bedeni kucaklayarak kendim üzerinde çok çalıştıktan sonra, diğer insanlara kendilerini ve bedenlerini kutlamaları için bir platform vermek istiyorum. Çalışmamın insanların sadece bedenlerini değil, kendilerini bir bütün olarak nasıl gördükleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasını istiyorum' diyerek vücut pozitifliğine farklı bir bakış açısı getirdi.

Hanson, göğüslerinin şekli için 400 sterlin, vajinasının şekli için de 290 sterlin ödedi.

