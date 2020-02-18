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Gökçe Saygı cinayetinde sanık için istenen ceza belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Antalya'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın'ın (21), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Gökçe Saygı cinayetinde sanık için istenen ceza belli oldu

Olay, geçen 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

Evden gelen “Dur yapma, senin Allah'ın yok mu?" yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi.

Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp raporu okundu.

Sanık ve avukatı rapora itiraz ederek, tekrar beraat talep etti. Savcı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürdüğü belirtilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulunuldu.

Sanığın avukatı, mütalaaya karşın savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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