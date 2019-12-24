Gökçe Saygı’yı 22 bıçak darbesiyle öldürdü! Mahkemede kan donduran ifadeler

Olay, geçtiğimiz 13 Mayıs’ta sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Dur yapma. Senin Allah’ın yok mu?" diye sesler duyan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seslerin geldiği daireye yönelen ekipler, eve girdiklerinde, ’Naz’ takma ismini kullanan travesti Gökçe Saygı’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen Gökçe Saygı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

22 BIÇAK DARBESİ



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet zanlısının Ş.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ş.Y’nin Gökçe Saygın’ı 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K’nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı. Ş.Y., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet anında aynı evde olan Ş.K. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Adli Tıp Kurumunun raporuna göre ise maktulün vücudunda 22 bıçak yarası olduğu ve bunların 12’sinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi.