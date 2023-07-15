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  4. Gökçeada'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gökçeada'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15.07.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter ile 4 uçak da katılıyor.

Gökçeada'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

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Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. (İHA)

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Gökçeada orman yangını

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