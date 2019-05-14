Gökçeada’da Rum vatandaş evinde ölü bulundu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Rum bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

Gökçeada’nın Zarife Tepesi mevkiinde bulunan evinde yaşayan 86 yaşındaki Zafir Pinari adlı Rum vatandaştan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından evde yapılan inceleme sonucunda Zafir Pinari ölü olarak bulundu.

Yaşanan olay üzerine jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.

Rum vatandaş Pinari’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



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