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Gökçeada'da Zafir Pinar'ın öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Rum asıllı Zafir Pinar'ın (86), evinde elleri ayakları bağlı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı 6 kişi gözaltına alındı.

Gökçeada'da Zafir Pinar'ın öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltında

Vural BOZOK/GÖKEÇADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Rum asıllı Zafir Pinar'ın (86), evinde elleri ayakları bağlı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı 6 kişi gözaltına alındı.
Gökçeada ilçesinde 14 Mayıs tarihinde Zarife Tepesi mevkiindeki evinde yalnız yaşayan Rum asıllı Zafir Pinar'a yemek götüren komşusu, kapı açılmayınca jandarmaya haber vedi. Eve gelen jandarma ekibi, girdikleri evde yaşlı adamın, elleri ve ayakları bağlanmış haldeki cesedini buldu. Pinar'ın bulunduktan bir gün önce öldürüldüğü değerlendirilirken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Pinar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bugün cinayet zanlısı olarak 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürerken, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zafir Pinar'ın öldürülmesiyle ilgili Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı şekilde bulunan maktulün ölü muayenesi yapılıp, kesin ölüm nedeninin tespiti ve diğer ayrıntılı tıbbi incelemelerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na intikal ettirilmiş; olayın failleri oldukları değerlendirilen ve haklarında yeterli delil bulunan 6 şüpheli bugün gözaltına alınmış, şüphelilerin konutlarında yaptırılan aramada maktulden aldıkları değerlendirilen bir miktar Euro ve TL cinsinden para, ziynet eşyası, plastik kelepçeler ve maktule ait bir kısım şahsi eşyalar ele geçirilmiş olup soruşturma titiz bir şekilde devam ettirilmektedir."

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