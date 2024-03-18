Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık teklif! Telefonda "5 olmaz mı" diyerek pazarlık yaptığı iddiası gündemi sarstı: "Lütfü Savaş adına geldiler"

Hatay'da CHP'nin Lütfü Savaş'ı aday göstermesine tepki olarak TİP'in adayı olan Gökhan Zan hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı. Ses kayıtlarının da iddialara konu olduğu süreçte hem TİP hem de Gökhan Zan ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz şantaj, montaj, tehditlerin karıştığı iddiaları canlı yayında anlattı.

TİP'ten dün akşama gelen açıklamada “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" deniyordu. Gökhan Zan'ın ise iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını TİP'e ilettiği, yine de adaylığının geri çekildiği ifade edilmişti. Bu açıklama geceye damgasını vururken Gökhan Zan'dan da açıklama gecikmedi.

"LÜTFÜ SAVAŞ ADINA GELİP BENİ TEHDİT ETTİLER"

İskenderun Adliyesi basın açıklaması yapan Gökhan Zan, 1 haftadır yoğun tehdit ve şantaja maruz kaldığını öne sürerken "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Durumu parti genel merkezimle ve genel başkanımla paylaşmıştım. Partim bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler" dedi.

ADAYLIĞI BIRAKMADI

Konuşmasında "Adayım ve çekilmiyorum! TİP'in beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim!" ifadelerini kullanan Zan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında da "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" diyerek adaylığa devam mesajını verdi.

"3 MİLYON VERELİM, ADAYLIĞI BIRAKMA - 5 OLMAZ MI?"

Süreçle ilgili iddiaları gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında aktardı. Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, Zan ile AK Parti adına temas kuran Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. İddiaya göre Zan ise "5 olmaz mı?" diye sordu. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.

"İKİ SES KAYDI VAR, HATAY'DA GEZDİRİLİYOR"

Kocakaya ile Zan arasındaki ikinci görüşmede ise Zan'ın seçim sonrası televizyon kanallarında, TRT'de spor yorumculuğu yapmak istediğine dair konuşmalar geçtiği öne sürülüyor. Saymaz, "Bu iki ses kaydı Hatay'da gezdirilmeye başlıyor. Lütfü Savaş'ın eline ve TİP'e de geliyor" dedi.

Saymaz ile görüşen Zan, para alışverişi iddialarını reddederken Turgay Kocakaya'nın kendisini tehdit ettiğini, şantaj yaptığını, ses kaydının da montaj olduğunu iddia etti.

TİP yöneticileriyse, kayıtların montaj olduğu iddiasını inandırıcı bulmadıkları gerekçesiyle Zan'la görüşmenin ardından adaylıktan çekilme kararı aldıklarını belirtti. Ancak Zan, bu meseleyi bir şeref meselesi olarak gördüğünü ve adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyerek yarışa devam edeceğini ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





