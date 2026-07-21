28-30 Temmuz arasına dikkat! Astrolog Ayça Koçak uyardı: 18 aylık yeni kader döngüsü başlıyor

MYNET ÖZEL | Çiğdem Sevinç

Gezegenlerin yer değişimleri dünya gündeminden ikili ilişkilere kadar pek çok konuyu etkileyebiliyor. Şimdilerde ise tam Merkür retrosu bitiyor derken bizi başka bir döngü bekliyor. Peki ne mi bu döngü? Kova Dolunayı!

Astrolog Ayça Koçak'dan Kova Dolunayı öncesi önemli mesaj var:

"Sevgili okurlar, bu dolunay gökyüzünün adeta “Artık yeter, kendi yoluna çık!” diye haykırdığı çok güçlü bir an. Kova’nın özgür, yenilikçi ve kolektif ruhu ile Aslan’ın parlak, yaratıcı ve bireysel ego enerjisi karşı karşıya geliyor. Bu sadece bir dolunay değil; kimlik devrimi, duygusal özgürleşme ve yepyeni bir kader döngüsünün başlangıcı. Ayrıca benimde aylardır beklediğim bir dolunay kariyerimde büyük bir dönüm noktası olacak diyebilirim size."

SİZLER İÇİN ASTROLOG AYÇA KOÇAK'A SORDUK:

DOLUNAY SÜRECİNDE NELERE ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİYİZ?

Duygusal patlamalara ve acele kararlara çok dikkat. Özellikle 28-30 Temmuz arasında duygular zirve yapacak. “Şu an karar verirsem pişman olurum” dedirtecek anlar gelebilir. Önemli adımları 1-2 gün erteleyin derim. Pluto etkisiyle güç ve kontrol mücadeleleri artabilir. Manipülasyon, kıskançlık ya da “benim dediğim olsun” enerjisi hem kendimizde hem çevremizde tetiklenebilir. Farkındalık şart. Sağlık açısından Kova burcunun yönettiği baldırlar, ayak bilekleri, damarlar ve sinir sistemine özen gösterin. Stres yönetimi bu dönemde hayat kurtarır.

Ego ile kolektif dengeyi kurmak da kritik. Aslan enerjisi “Ben parlamak istiyorum” derken Kova “Biz birlikte özgür olalım” diyor. Bu dengeyi bulamayanlar zorlanabilir. Merkür 23 Temmuz’da düzeliyor. Dolunay öncesi önemli konuşmaları erteleyin, 29 Temmuz sonrası iletişim daha net akacak. Sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) bu etkileri daha yoğun yaşayacak.

DİLEK VE NİYETLER İÇİN GÜÇLÜ GÜNLER VAR MI?

Evet, kapılar ardına kadar açık. Özellikle 28-29 Temmuz en zirve zaman. Güneş-Jüpiter kavuşumuyla birleşen Kova Dolunayı yılın en güçlü dilek pencerelerinden biri. Bolluk, yeni başlangıçlar, ilişkiler, kariyer ve kişisel özgürlük dilekleri için altın fırsat. 29 Temmuz tam dolunay anı ve hemen sonrası, özellikle akşam saatleri en etkili.

26-27 Temmuz ise Ay Düğümlerinin Kova-Aslan aksına geçişi ve Satürn retrosunun başlangıcıyla yeni 18 aylık kader döngüsü için niyet koyma ve “artık bırakıyorum” ritüelleri için çok uygun.

İŞTE 12 BURÇ YORUMU:

• Koç: Kariyer ve sosyal statünüzde önemli kapanışlar var, yeni ağlar kurun.

• Boğa: Uzun yolculuklar, eğitim ve yurtdışı konuları gündeme gelecek.

• İkizler: Ortak kaynaklar, borç ve miras konusunda netleşmeler yaşanacak.

• Yengeç: İlişkilerde özgürlük ihtiyacı artıyor, dengeyi bulun.

• Aslan: Günlük rutinleriniz ve sağlığınızda büyük değişim zamanı.

• Başak: Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili duygusal özgürleşme.

• Terazi: Ev, aile ve yuva konularında köklü kararlar.

• Akrep: İletişim, kardeşler ve yakın çevredeki dönüşümler.

• Yay: Finansal konularda beklenen tamamlanmalar gelecek.

• Oğlak: Kişisel kimliğiniz ve görünümünüzde radikal değişim.

• Kova: Bu dolunay sizin burcunuzda! Hayatınızda dönüm noktası, özgürleşin.

• Balık: Gizli konular, ruhsal arınma ve içsel kapanışlar öne çıkıyor.

MERKÜR RETROSU BİTERKEN 2026 SON AYLARINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Merkür’ün Temmuz sonundaki düzelmesiyle dışarıdaki kaos biraz durulsa da gökyüzü bizi içsel inceleme ve olgunlaşma mevsimine davet ediyor. Satürn, Neptün, Uranüs, Venüs, Merkür ve Jüpiter retro’ları peş peşe gelecek.

EKİM VE KASIM İÇİN ÖZEL ÖNERİLERİNİZ NELER?

Büyük taahhütlerde acele etmeyin. Venüs retrosu sonrası Kasım ortasından itibaren daha net kararlar alın. Mevcut ilişkilerde derin ama şefkatli sohbetler yapın. Yeni iş veya büyük projeleri retro sonrası bekleyin. Bu dönem “Hızlı gitme, derin git” diyor.

EKONOMİ VE DÜNYA GÜNDEMİ AÇISINDAN ÖNGÖRÜLERİNİZ VAR MI?

İletişim, medya ve teknoloji alanında ani gelişmeler bekliyoruz. Venüs Retro Akrep etkisiyle Ekim-Kasım’da finansal sistemlerde düzeltme riski yüksek. Borçlar, döviz, bankacılık ve spekülatif alanlarda dalgalanma artabilir. Altın ve dövizde dikkatli olun, acele kararlardan kaçının.

AY DÜĞÜMLERİNİN GEÇİŞİ KOLEKTİF OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

İnsanlık “ben”den “biz”e evriliyor. Teknoloji insanlığa daha iyi hizmet edecek, eşitlik ve özgürlük konuları güçlenecek. Ego odaklı yapılar yerini kolektif modellere bırakacak.

OKURLARIMIZA SON SÖZÜNÜZ NEDİR?

Bu Kova Dolunayı ile eski kabuklarınızı kırın, özgürleşin ve yeni döngünüze adım atın. Haritanızda Kova ve Aslan evlerinize bakın; büyüme alanlarınızı geliştirin, bırakma zamanı gelenleri şefkatle salıverin. Artık yeter! Kendi yolunuza çıkma vakti geldi. Bu dolunay, kaderinizi yeniden yazmanız için güçlü bir kapı açıyor. Cesur olun, çünkü evren sizi destekliyor