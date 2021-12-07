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  4. 'Golbol kraliçesi' Sevda Altunoluk: "Hayata karşı 1-0 gerideyiz, göremeyen arkadaşlara ışık olmalıyız"

'Golbol kraliçesi' Sevda Altunoluk: "Hayata karşı 1-0 gerideyiz, göremeyen arkadaşlara ışık olmalıyız"

07.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC, her yıl yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla 100 Kadın projesi düzenliyor. Doğuştan görme engelli Sevda Altunoluk, BBC'nin bu yıl seçtiği 100 Kadın arasında girdi.

'Golbol kraliçesi' Sevda Altunoluk: "Hayata karşı 1-0 gerideyiz, göremeyen arkadaşlara ışık olmalıyız"

BBC, her yıl yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla 100 Kadın projesi düzenliyor. Doğuştan görme engelli Sevda Altunoluk, BBC'nin bu yıl seçtiği 100 Kadın arasında girdi.

Altunoluk, profesyonel bir golbol oyuncusu.

Golbol, görme engelli ya da gözleri bağlı üç kişilik takımların içinde zil bulunan bir topu rakibinin filesine göndermeye çalıştığı bir spor.

Altunoluk'un kariyeri başarılarla dolu.

Paralimpik Oyunları'nda "Dünyanın En İyi Golbol Oyuncusu" seçildi.

Paralimpik Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda iki, Avrupa Şampiyonası'nda da dört kez turnuvada en çok gol atan oyuncu oldu.

Türkiye Kadın Milli Takımı'nın 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmasında Altunoluk'un payı büyüktü.

Karaman'da BBC Türkçe'ye hikayesini anlatan Sevda Altunoluk, "Hayata karşı 1-0 gerideyiz. Bu yüzden başarı bizim için çok önemli. Görme engelli arkadaşlarımıza ışık olmak bizim için çok önemli" diyerek pes edecek gibi olduğunda yenildikleri maçları düşündüğünü söylüyor.

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