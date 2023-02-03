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Gölcük'teki doğal gaz patlamasında yaralanan anne ile oğul, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

03.02.2023 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 22 Ocak'ta yaşanan doğal gaz patlamasında ağır yaralanan anne ile oğlundan acı haber geldi. Hastanede tedavi altında olan Hanım Altınkaynak (65) ve oğlu Mikdat Çebi (41) 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gölcük'teki doğal gaz patlamasında yaralanan anne ile oğul, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak’ta üç katlı apartmanın üçüncü katında 22 Ocak Pazar akşamı doğal gaz patlaması olmuş, patlamanın yaşandığı dairede oturan Hanım Altınkaynak ve oğlu Mikdat Çebi ağır yaralanmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirilmiş, adeta bütün mahalle sokağa dökülürken soğutma çalışmaları saatler sürmüştü.

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YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ve oğlu bir süre sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından önce Hanım Altınkaynak, hayatını kaybederek öğle vakti Gölcük Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi. Akşam saatlerinde ise Mikdat Çebi’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük doğal gaz

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