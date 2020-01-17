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  4. Gölcük'te buz tutan göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

Gölcük'te buz tutan göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerden bazıları tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yaptı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerden bazıları tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yaptı. Gölün üstünde bebek arabasındaki bebekle yürüyen bir kişi de görenleri hayrete düşürdü.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı bir süre önce buz tuttu. Tabiat parkında özellikle geceleri sıfırın altındaki derecelere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutan gölün karla kaplanan ormanlarla bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.
BEBEK ARABASIYLA DOLAŞTI
Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar olan tabiat parkında gündüzleri havanın güneşli olması nedeniyle gölün buz tutan bazı kısımlarındaki buz tabakasının inceldiği görüldü. Göl etrafına yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donmuş gölün üzerinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin bebek arabasının içindeki bir bebekle donmuş göl yüzeyindeki yürüyüşü görenleri hayrete düşürdü. Göl üzerinde yürüyüş yapanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

FOTOĞRAFLI

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