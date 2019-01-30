Göle dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle iteklediler

Hatay’da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, evleri de su bastı.
Samandağ ilçesinde yağmur sularıyla göllenen yolda mahsur kalan bir otomobil çevreden geçen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüde kepçenin üstüne çıkan 3 kişi göle dönen yolda mahsur kalan arabayı itekledi. Kepçe üzerinden iteklenen otomobil birkaç metre sonra su olmayan yere çekilerek kurtarıldı.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum