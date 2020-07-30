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Gölete giren kızlarını kurtarmak isteyen anne-baba suya atladı! Baba çıktı, anne ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzere olan kızı Gül Solmaz'ı (14) kurtarmak için suya atlayan anne Dursun Solmaz (35), boğuldu. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Gölete giren kızlarını kurtarmak isteyen anne-baba suya atladı! Baba çıktı, anne ise...

Olay, öğleden sonra Söğüt ilçesi yakınlarındaki Tarpak Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Eskişehir'den piknik yapmak için gölete gelen Gül Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kızlarının suda çırpındığını gören anne Dursun ve baba Muhammet Solmaz suya atladı.

BABA SUDAN ÇIKTI, ANNE BOĞULDU

Baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne Dursun Solmaz ise boğuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edilirken, Yalova'dan dalgıç ekiplerinin de yola çıktığı belirtildi. (DHA)

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