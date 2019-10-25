Göller Ekspresi yeniden raylarda (2)

BAKAN TURHAN: ÜLKEYİ BAŞTAN BAŞA YENİDEN İNŞA ETTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Isparta'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, iktidara geldiklerinden beri ülkeyi bir baştan diğer başa yeniden inşa ettiklerini söyledi. Türkiye'de ulaşım adına sıkıntı yaşanan bir yer kalmadığını belirten Turhan, Osmanlı'nın varisi bir ülke olarak 'coğrafya bir milletin kaderidir' anlayışından hareketle, istikbali ve istiklali sekteye uğratacak risklere karşı her türlü mücadeleyi verdiklerini kaydetti. Turhan, "Sadece bu sınırları korumak yetmez, bu sınırlar içinde yaşayan insanların çağın imkanlarını kullanarak yaşam kalitesini yükseltmek çalışmalarımız içinde yer alıyor. Dünyada mağdur, mazlum ve mahsur olan insanların dertleriyle ilgilenen, onlara da elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi.

TERÖRE 1 TRİLYON DOLAR HARCADIK

"Türkiye'de dış düşmanlar kadar içeride onlarla işbirliği yapan gerek sivil toplum örgütleri, gerekse siyasetin içinde fertler var" diyen Bakan Turhan, "Başımızda bir terör sıkıntısı var. 10 yıllardır devlet ve millet olarak çok bedeller ödedik. Bir çok insanımız hayatını kaybetti. Maddi fatura ödedik. 1 trilyon dolar, PKK terör örgütüne yönelik bu ülke para ödedi. Gayri safi milli hasılamız 830 milyar dolar. Bizim yıllık bütçemiz 1 milyar lira. Bir yıllık bütçenin 5-6 katı teröre bedel ödemiş milletiz. Bu sıkıntımız olmasaydı bütün yollarımızın hepsi tamamlanmış, bitmişti. Hızlı tren yollarımız bitmişti. Bulunduğumuz coğrafyamız kaderimizidir diyoruz ya, bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirenleri son bir yılda Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan akrepleri püskürttük, uzaklaştırdık. Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın nedeni buydu" diye konuştu.

'RACONU TÜRK MİLLETİ VE LİDERİ KESER'

Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını kaydeden Turhan, aydın günlerin Türkiye'yi beklediğini vurguladı. Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü bütün dünyanın kabul ettiğini dile getiren Turhan, "Onunla masada oturup konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Raconu bu coğrafyada Türk milleti, onun lideri keser. Bunu herkes anladı hamdolsun" dedi.

