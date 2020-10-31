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Goni Tayfunu hızla Filipinler’e doğru ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Filipinler’de yaklaşan Goni Tayfunu nedeniyle 200 bin kişinin tahliyesine başlandı.

Filipinler’de yaklaşan Goni Tayfunu nedeniyle 200 bin kişinin tahliyesine başlandı. Şu ana kadar oluşmuş en güçlü tayfun olarak kabul edilen ve “Kategori-5” seviyesine yükselen tayfunun yarın karaya çıkması bekleniyor.
Goni Tayfunu hızla Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’e doğru ilerliyor. Ülkede tayfun tehlikesi nedeniyle öncesinde başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası’nın güneyindeki bölgelerde 200 bin kişinin tahliyesine başlandı. Şu ana kadar oluşmuş en güçlü ve yıkıcı tayfun olarak kabul edilen ve “Kategori-5” seviyesine yükselen tayfunun yarın karaya çıkması bekleniyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) yetkilisi Ricardo Jalad, "Bugün karşı karşıya olduğumuz şey sadece bir fırtına değil, aynı zamanda Covid-19’dur" ifadelerini kullanarak başlayan tahliyelerin ardından sığınaklarda sosyal mesafenin gözetilemeyeceğine dikkat çekti. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise tayfunun yol açacağı şiddetli yağmurların adadaki üç volkanın yamaçlarında akıntıları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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