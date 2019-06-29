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'Gönül Anne'ye yuva aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir sandalda doğum yapan, yağmur suları nedeniyle rahminde enfeksiyon oluşan 'Gönül Anne' adı verilen kedi için, yuva aranıyor.

'Gönül Anne'ye yuva aranıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir sandalda doğum yapan, yağmur suları nedeniyle rahminde enfeksiyon oluşan 'Gönül Anne' adı verilen kedi için, yuva aranıyor.
Bostanlı semtinde, hayvanseverlerin sokakta beslediği kedi, bir süre önce Güliz Hepvarlık'ın yanına geldi. Garip sesler çıkaran kediyi takip eden Hepvarlık, Bostanlı Balıkçı Barınağı'na gittiğinde bir sandalın üzerindeki naylonu kaldırınca, bir bölümü suyun içinde olan, bir bölümü de annesi tarafından kuru alana çekilen 6 kedi yavrusuyla karşılaştı. Hepvarlık, yavruları veteriner İdil Karatepe'ye götürdü ve gerekli müdahaleler yapıldı. Bu olayın ardından kediye, 'Gönül Anne' adı verildi.
RAHMİNDEKİ ENFEKSİYON İNCE BAĞIRSAĞINA SIÇRADI
Anne kedi bir süre sonra rahatsızlanınca, Güliz Hepvarlık onu da aynı veterinere götürdü. Yapılan tetiklerde, kedinin, sandalın içindeki yağmur suyunda doğum yapması nedeniyle rahminde enfeksiyon oluştuğu ve bunun da ince bağırsağına sıçradığı tespit edildi. İştahtan kesilen ve aşırı kilo veren kedi, veteriner İdil Karatepe tarafından ameliyata alındı. Bağırsaklarındaki enfeksiyonlu olan yaklaşık 30 santimetrelik bölüm alındı. Kedi, bir süre veteriner kliniğinde gözetim altında tutularak tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan kedinin 6 yavrusu da çeşitli aileler tarafından sahiplenildi. Veteriner İdil Karatepe, çevredeki hayvanseverler tarafından kendisine getirilen kedinin zamanında müdahaleyle hayata tutunduğunu belirterek, Güliz Hepvarlık'a teşekkür etti.
TABURCU OLDU, YUVA BEKLİYOR
Hayvansever Güliz Hepvarlık, tedavisi tamamlanan kedi için, onu sahiplenecek birilerini aradıklarını söyleyip, "Gönül Anne'miz çok acı çekti, ama sonunda hayata tutundu. Şimdi onun için sıcak bir yuva arıyoruz. Sahiplenmek isteyenler Bostanlı Veteriner Polikliniği'ne başvurabilirler" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Gönül Anne'ye yuva aranıyor'Gönül Anne'ye yuva aranıyor'Gönül Anne'ye yuva aranıyor

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