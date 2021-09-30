Google 23. yaşına girdi

2005 yılından bu yana 27 Eylül’de doğum gününü kutlayan Google bu yaşa kadar nasıl gelmiş dersiniz.

Larry Page ve Sergey Brin adlı iki arkadaş Google’ı kurduklarında Stanford Üniversite’sinde doktora öğrencisiydiler. İkili, sık sık “Google Guys” olarak anılmaktadır. Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google’da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.

Google’ın kuruluşundan bu yana misyonu “dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.” Resmi olmayan sloganı ise “Don’t be evil” (kötü olma)dır.

Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği büyüme hızı ile Google web arama motorunun dışında arama, bilişim, reklam ve teknoloji alanlarında da dünyada kendini gösteriyor. Google’ın dünya çapında bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği tahmin ediliyor.

Android ve mobil işletim sistemine öncülük eden Google, günümüzde fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanıyor.

Türkiye Paris İklim Anlaşması konusunda önemli bir adım atıyor

