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Google'a rakip oluyor: Apple'dan yeni arama motoru geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Apple, arama motoru için çalışmalara başladı. Bir süredir söylenti halindeki Apple yapımı arama motoru, Apple'ın yaptığı değişikliklerle birlikte bir nevi doğrulandı. Apple'ın arama motoru çıkartması halinde tüm dikkatler ise Google'ın üzerinde olacak.

Google'a rakip oluyor: Apple'dan yeni arama motoru geliyor!

Apple daha önce entegre bir YouTube uygulamasına ve Google Maps uygulamasına sahipti. Fakat daha sonra Apple, YouTube uygulamasını iPhone'lardan kaldırarak mağazada ayrı bir uygulama olarak yer almasına karar verdi. Aynı şekilde Apple kendi haritalarını kurarak Google Maps'i iPhone'ların dahili değil, harici uygulamasına dönüştürdü. Böylece Apple, Google ile olan bağlarını yavaş yavaş koparttı. iOS 14 ve iPadOS 14 Beta sürümlerindeki değişikliklere bakılırsa sıra Apple'ın web tarayıcısı Safari'yi süsleyen Google arama motoruna geldi.

APPLE ARAMA MOTORU GELİŞTİRİYOR İDDİASI

Apple iddialara göre bir arama motoru geliştirmek üzere kollarını sıvadı. Bunun delili ise Apple'ın iOS 14 ve iPadOS 14 Beta sürümlerinde bulunan Spotlight aramasındaki değişiklikler ve AppleBot arama robotunda yapılan eklemeler oldu. Apple, Spotlight aramalarını Google ile değil, Siri önerileri ile listelemeye başladı. AppleBot arama robotunda ise bunlardan çok daha fazla delil mevcut.

Spotlight

GOOGLE'I İPHONE'DAN ÇIKARTABİLİR

Apple son zamanlarda, özellikle 2015'ten sonra AI (yapay zeka), ML (makine öğrenimi) ve NLP (nörolinguistik programlama) gibi ekiplerine yeni isimler ekledi. Bu da arama motorunun geliştirildiğine bir kanıt olarak gösteriliyor. Fakat Apple'ın arama motorunu iPhone ve iPad gibi kendi ürünlerinde kullanmayı hedeflediği düşünülüyor. Yani firma hiçbir zaman Google'a direkt rakip olmayabilir. Fakat Google arama motorunu da kendi ürünlerinden çıkartabilir. Bu da zaten dolaylı yoldan kıyasıya bir rekabet göreceğimiz anlamına geliyor. Tabi ki tüm bunlar henüz iddia aşamasında.

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