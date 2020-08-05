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Google ad tracking şeffaflığı için adım atıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Google ad tracking Chrome eklentisi sayesinde, kullanıcılar bir web sitesini ziyaret ettiğinde, gördüğü reklamın ne sebeple ve hangi reklam veren tarafından karşısına çıktığını gösteriyor.

Google ad tracking şeffaflığı için adım atıyor

“Ads Transparency Spotlight” ismini taşıyan eklentiyi Google Chrome market üzerinden indirip tarayıcınıza ekleyebiliyorsunuz. Henüz alpha aşamasında olan eklenti ile Google, her kullanıcının kendi verilerini kontrol ederek reklam politikasını kendi yönetmesini hedefliyor.

Alpha versiyonu, Google’ın ekosistemindeki reklam verilerini içeriyor. Ancak eklentinin son versiyonunda Google Ads ekosistemi dışındaki reklam verenlerin verileri de kullanıcıya gösterilecek. Örneğin Facebook ekosistemi üzerinden reklam veren reklam verenlerin verileri de izlenebilecek.

KULLANICILAR REKLAM KİMLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEYECEK

Eklenti sayesinde kullanıcılar girdikleri sayfada hangi reklam verenlerin olduğunu net şekilde görebilecekler. Böylece ziyaret ettikleri web sitesinde, hangi reklam verenlerin hedefi olduğunu rahatça anlayabilecekler. Bazı sayfalarda reklam görünmese bile arka planda çalışan “analytics” şirketleri de kullanıcıların verilerine ulaşabiliyor.

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GOOGLE AD TRACKİNG EKLENTİSİ İLE ÇATIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Peki Google bu eklentiyi neden yaptı? Avrupa Birliği’nin yasaları gereği reklam hizmeti satan şirketlerin, reklam verenler hakkında verileri de paylaşması ve kullanıcıları bilgilendirmesi gerekiyor. Google ad tracking eklentisi sayesinde, ileride kullanıcıların Google’a açabileceği ve Avrupa Birliği mahkemelerinde zor duruma düşürebileceği çatışmaların önüne geçmeye çalışıyor.

Peki siz, ziyaret ettiğiniz sayfalarda reklam verenlerin kimliğini, hakkınızda hangi verileri gördüklerini, sizi nasıl hedeflediklerini merak ediyor musunuz? Bu tür eklentileri kullanmayı önemsiyor musunuz?

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