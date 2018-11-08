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Google Chrome 71 reklamları engelleyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Google Chrome 71 sürümü uzun bir süredir beklenen bir özellik ile geliyor. Google Chrome 71 ile rahatsız edici reklamları artık tamamen engellenecek. İşte güncellemenin detayları ve yayınlanacağı tarih!

Google Chrome 71 reklamları engelleyecek!

Google, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Chrome 70 sürümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Tasarımsal açıdan büyük değişiklikler ile gelen Chrome 70, materyal tasarımın hakkını vermişti. Google’ın tasarımsal değişiklikten sonraki hamlesi merakla bekleniyordu.

Beta testleri süren Chrome 71 sürümü hakkında bugün yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre; Chrome 71 sürümü ile macOS‘in karanlık temasına destek verilecek. Yani Chrome’u artık siyah tema seçeneği ile kullanabileceksiniz. Bir diğer yenilik ise reklam engelleme üzerine olacak.

Bildiğiniz gibi Chrome uzun bir süredir spam içerikli reklamları engelliyordu. Ancak bu engelleme kullanıcılar tarafından yetersiz görülmüştü. Google bu noktada düğmeye bastı ve spam reklamları engellemede daha sert kurallar uygulayacağını açıkladı.

İnternet sitelerinde pop-up şeklinde açılan reklamları kapat tuşuna bastığınızda yeni pop-up reklamlar açılıyordu. Chrome 71 sürümü ile bu sinir bozan pop-up reklam işine bir son veriyor. Genellikle illegal dizi-film sitelerinde çıkan bu reklamlar yeni güncelleme ile tarih olacak.

Hem Windows hem de macOS için gelecek olan Chrome 71 sürümü, Aralık ayı içerisinde indirime sunulacak. Bu yeniliklerin Chrome’un Android ve iOS uygulamalarına 2019 yılı içerisinde geleceğini düşünüyoruz.

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Google Chrome google chrome 71

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