Google Chrome’dan ürün fiyatını takip eden uygulama

Google tarafından tanıtılan ve önce Amerika Birleşik Devletleri’nde daha sonra ise dünyanın geri kalan ülkelerinde kullanılabilecek olan özellikler arasında en dikkat çekeni, fiyat takip kutusu.

Buna göre kullanıcılar, artık Chrome’da açık bir sekmede takip ettikleri ürünün fiyatında bir güncelleme olup olmadığını görebilmek için, ilgili sayfayı güncellemeye gerek kalmadan direk sekmenin üzerine belirecek bir kutudan takip edebilecekler. Üstelik bu kısımda ürünün eski fiyatı da olacak.

Ancak burada Chrome sekmesinin açık olması ve o sekmede de ilgili ürün linkinin açık bulunması gerekiyor. Bu haliyle Chrome’a yapılan bu güncelleme ne kadar kullanışlı olur, tabi burası tartışılabilir. Ancak böyle bir özelliğin gelmesi bile, ilerleyen zamanlarda ürün fiyatlarının takibi konusunda yapılabilecek yeniliklerin önünün açılması bakımından oldukça mühim.

Tarayıcıya gelecek diğer bir yenilik ise, bundan sonra kullanıcılar sepetlerine dahil ettikleri ancak tamamlamadıkları alışverişlerin adreslerini, Sepetleriniz isimli bir kısayol sayesinde görebilecekler. Bu tür alışverişler için, başta kargo teslim adresi ve fatura bilgileri olmak üzere diğer bütün bilgilerin istenilmesi halinde otomatik olarak doldurulması özelliği de yine, yeni yıldan itibaren Chrome kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

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