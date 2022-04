Google'da ilk sırada çıkıyor! Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasının 5 katı yıkıldı

Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yıkım çalışmaları sürüyor. Dış cephe kaplamalarının sökülmesinin ardından vinçler yardımıyla binanın çatısına çıkarılan iş makineleri katlara tek tek yıkarak aşağıya iniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat asansörüyle binanın en üst katına da çıkan Güngör'e bilgi veren müteahhit firmanın mühendisleri, 1994 yılında fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 'şehrin en sağlam binası' olduğu öne sürülen 18 katlı binanın, aslında çürük olduğunu söyledi. Mühendisler, binanın yapımında demirin eksik, betonun fazla kullanıldığını, dış kaplamada kullanılan alüminyumun güneş gördükçe betonu yaktığını, bundan dolayı betonun özelliğini kaybettiğini söyledi.

‘DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ BİRÇOK ŞARTI TAŞIMADIĞINI GÖRDÜK’

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Hayrettin Güngör, 3'te 2'si kamuya at olan 40 dönümlük alanda gerçekleştirilecek dönüşüm projesi içinde yer alan binanın 2 aya kadar yıkımının tamamlanacağını söyledi. Binanın yıkımına karar vermeden önce kamuoyu araştırması yaptıklarını hatırlatan Güngör, şöyle devam etti: "Şu an özel idare binasının yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. 18 kat, 13 kata indi. Yüklenici firmadan aldığımız bilgilere göre 2 aya kadar buranın yıkımı inşallah gerçekleştirilmiş olacak. Bu binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğini sağlayıp sağlamadığı yönünde tereddütler vardı. Şu an yıkım çalışmalarını gördüğümüzde sağlam olarak düşündüğümüz bu binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğinde birçok şartı taşımadığını sizlerle hep beraber gördük."

Hayrettin Güngör ayrıca 40 dönüm alana yapılacak şehir meydanının projesinin netleştiğini ve kısa sürede çalışmaları tamamlayıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.

