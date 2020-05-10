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Google'dan annelere sürpriz! Anneler Günü Doodle oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 01:28 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google'de Anneler Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Büyük beğeni kazanan 'doodle'ın ardından pek çok kişi Anneler Günü'nü araştırmaya başladı. İşte Anneler Günü hakkında tüm merak edilenler...

Google'dan annelere sürpriz! Anneler Günü Doodle oldu!

Özel günlerde ana sayfasını değiştiren arama motoru devi Google, Anneler Günü için doodle tasarladı. Bu yıl farklı tasarım hazırlayarak video doodle hazırlayan Google, kullanıcıların hazırladıkları görselleri dijital platformlarda da paylaşma imkanı sundu.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, hazırladıkları tasarımları sosyal medya hesaplarından gönderebiliyor.

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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çoğu ülkesi ve Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.

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