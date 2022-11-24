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Google’dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle! 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte anlamı ve önemi

24.11.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Öğretmenler gününe özel doodle yaptı. Bu gelişme sonrası Öğretmenler Günü hakkındaki detaylar sorgulanmaya başladı. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte anlamı ve önemi

Google’dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle! 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte anlamı ve önemi

24 Kasım Öğretmenler Günü, Google'da doodle oldu. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmişti. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne dair merak edilen soruların yanıtları...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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