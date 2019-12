Google'dan Öğretmenlere Günü için Doodle sürprizi! Öğretmenler Günü'nün önemi nedir?

1928'den bu yana büyük bir coşkuyla kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Google doodle ile bir kez daha hatırlatıldı. Özel günler ve tarihe damga vuran isimler için renkli doodle tasarımları yapan Google, Türkiye'deki Öğretmenler Günü için de eğlenceli bir tasarım yaptı. İşte, Öğretmenler Günü'nün önemi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan ve önemli tarihlerden biri olan olan Öğretmenler Günü, 1994’ten beri pek çok ülkede her yıl 5 Ekim günü kutlanıyor. Ancak bazı ülkeler, kendi kültürel ve tarihi özelliklerine göre Öğretmenler Günü'nü farklı tarihlerde ve şekillerde kutluyor. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde bu özel gün tatil ilan edilebiliyor. Peki, Türkiye'de neden 24 Kasım'da kutlanıyor? 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu sebeple Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl Kasım ayının 24'ünde kutlanır.