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Google'dan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel Doodle! Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan kimdir?

14.08.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, gök bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel "Doodle" hazırladı. Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel Google "Doodle"ında gezegen ve kitap görsellerinin yanı sıra Gökdoğan'ın çizgi görseline yer verildi.

Google'dan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel Doodle! Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan kimdir?

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "Doodle"da, "Nüzhet Gökdoğan'ın 113. yaş günü. Bugünün Doodle'ı, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcilerinden biri olarak tanınan Türk astronom ve matematikçi Nüzhet Gökdoğan'ı anıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Doodle"da gezegen ve kitap görsellerinin yanı sıra Gökdoğan'ın çizgi görseline yer verildi.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 14 Ağustos 1910'da İstanbul'da dünyaya gelen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

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PROF. DR. NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan unvanını aldı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor. (AA)

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