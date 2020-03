Google I/O 2020 tamamen iptal edildi 

Organizasyon bu yıl Mayıs ayında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecekti. Şirket geliştirici blogları ve forumları için Android güncellemelerini paylaşmaya devam edecek.

Google I/O 2020 için alınan ilk iptal kararından sonra iki hafta içinde dünyadaki tüm devletler “sosyal mesafeyi koruyun” benzeri bir kampanya başlattı. California’da da yetkililer “shelter in place” adı altında bir kampanya ile Coronavirüs ile başa çıkmaya çalışıyor. “Shelter in place” evde kal, her işini evden yap, evden çıkma gibi anlamlara geliyor. Sanırım Google I/O 2020’nin sonunu bu kampanya getirdi. Elbette yerel ve ulusal yetkililerin insanların sağlığını düşünmesi oldukça doğal.

Bu yıl virüs sebebiyle ertelenmeyen veya çevrimiçi olarak düzenleneceği duyurulmayan fuar ve etkinlik kalmadı zaten. MWC 2020, Dünya Otomobil Fuarı 2020 ve daha bir çok önemli etkinlik iptal edildi.

