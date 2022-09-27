Google'ın doodle yaptığı Jale İnan kimdir, mesleği nedir? Jale İnan kaç yaşında?

Google'ın yaptığı doodle sonrası arkeolog Jale İnan'ın yaptığı işler ve hayatı merak edilmeye başlandı. Yurt dışında eğitim alan İnan, Türkiye'de müzecilik ve kazı konusunda önemli başarılara sahip olmuştur. Peki Jale İnan kimdir?

JALE İNAN KİMDİR?

1 Şubat 1914 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Jale İnan'ın babası, müzeci ve arkeolog Aziz Ogan'dır. Annesi ise Mesture Hanım'dır. İnan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde almıştır. Babasının mesleki gezilerine katılan isim arkeoloji ile henüz küçükken tanışmıştır. Arkeoloji eğitimi için 1934 yılında Almanya'ya gitmiştir. 1943 yılında Prof. Dr. Rodenwalt'ın yanında doktorasını tamamlamıştır.

Sonrasında Türkiye'ye dönen isim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch'un asistanı olarak atanmıştır. Jale İnan, lise yıllarında tanışmış olduğu Mustafa İnan'la 1944 yılında evlenmiştir.

İnan, Side ve Perge'deki kazılar haricinde 1970-1972 yılları arasında Kremna (Bucak, Burdur) ve 1972-1979 yılları arasında Pampfilya Seleukeiası (Manavgat) antik kentlerinde kurtarma kazılarını yapmıştır.

Yazdığı kitaplar Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli kaynaklar arasında yer aldı.1991 yılında Side'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için emek harcadı.

JALE İNAN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Son zamanlarında Parkinson hastalığıyle mücadele eden isim, 2001 yılında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.



