HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Google'ın doodle yaptığı Jale İnan kimdir, mesleği nedir? Jale İnan kaç yaşında?

Google'ın doodle yaptığı Jale İnan kimdir, mesleği nedir? Jale İnan kaç yaşında?

27.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın doodle yaptığı Jale İnan'ın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu olarak bilinen Jale İnan, 2001 senesinde hayatını kaybetmiştir. Ayrıca ünlü isim, arkeolog Aziz Ogan’ın kızı olarak bilinmektedir. Peki Google'ın doodle yaptığı Jale İnan kimdir, mesleği nedir? Jale İnan kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Google'ın doodle yaptığı Jale İnan kimdir, mesleği nedir? Jale İnan kaç yaşında?

Google'ın yaptığı doodle sonrası arkeolog Jale İnan'ın yaptığı işler ve hayatı merak edilmeye başlandı. Yurt dışında eğitim alan İnan, Türkiye'de müzecilik ve kazı konusunda önemli başarılara sahip olmuştur. Peki Jale İnan kimdir?

JALE İNAN KİMDİR?

1 Şubat 1914 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Jale İnan'ın babası, müzeci ve arkeolog Aziz Ogan'dır. Annesi ise Mesture Hanım'dır. İnan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde almıştır. Babasının mesleki gezilerine katılan isim arkeoloji ile henüz küçükken tanışmıştır. Arkeoloji eğitimi için 1934 yılında Almanya'ya gitmiştir. 1943 yılında Prof. Dr. Rodenwalt'ın yanında doktorasını tamamlamıştır.

Sonrasında Türkiye'ye dönen isim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch'un asistanı olarak atanmıştır. Jale İnan, lise yıllarında tanışmış olduğu Mustafa İnan'la 1944 yılında evlenmiştir.

İnan, Side ve Perge'deki kazılar haricinde 1970-1972 yılları arasında Kremna (Bucak, Burdur) ve 1972-1979 yılları arasında Pampfilya Seleukeiası (Manavgat) antik kentlerinde kurtarma kazılarını yapmıştır.

Yazdığı kitaplar Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli kaynaklar arasında yer aldı.1991 yılında Side'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için emek harcadı.

JALE İNAN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Son zamanlarında Parkinson hastalığıyle mücadele eden isim, 2001 yılında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'dan 'Fethi Şahin' açıklaması: "Kardeşimizin akıbeti meçhul"Kılıçdaroğlu'dan 'Fethi Şahin' açıklaması: "Kardeşimizin akıbeti meçhul"
Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...
AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Google Doodle jale inan

En Çok Okunan Haberler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.