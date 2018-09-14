HABER

Google Inbox uygulaması tarih oluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:25 | Son Güncelleme

Google büyük beklentiler ile duyurduğu Inbox uygulamasının fişini çekeceğini duyurdu. Peki ama neden? Google Inbox beklentileri karşılayamadı mı? İşte detaylar.

Google Inbox uygulaması tarih oluyor

2014 yılında Google, Inbox adında yeni bir e-posta istemci uygulaması duyurmuştu. Kendi dönemi için yenilikçi özelliklere sahip olan uygulama, farklı tasarımı ile öne çıkıyor ve Gmail uygulamasında olmayan bazı özellikler sunuyordu. Jestlerle kontrol edilebilen sade ve kullanışlı arayüzü ile öne çıkan uygulama, bir süredir oldukça seyrek güncellenmeye başlamıştı. Şimdi ise uygulama için yolu sonu göründü. Eğer siz de Inbox uygulamasını kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktaları haberimizde vurguladık.
Google Inbox neden gözden çıkarıldı?

Geçtiğimiz Nisan ayında Google, Gmail’in kendi uygulamasını büyük ölçüde yeniledi. Yeni tasarım ve yeni özellikler eklenen uygulama son derece aktif bir şekilde kullanılıyor. Benzer şekilde Inbox uygulamasının güncellemeleri ile son dönemlerde iyice aksamaya başlamıştı. Dolayısıyla burada akıllara tek bir ihtimal geliyor.

Google, Inbox uygulamasını aslında Gmail’in alternatifi olarak değil, Gmail’de kullanacağı özellikleri yayınlamadan önce bir test süreci olarak değerlendirdi.

Resmi blog sayfasından yayınlanan habere göre, Inbox uygulaması Mart 2019 sonunda kullanıma kapatılacak. Google, uygulamanın kullanıcılarına, Inbox’ın içerisindeki favori özellikleri yeni Gmail uygulamasında bulabileceklerini vurguluyor.
Ayrıca şimdiden “Inbox’tan Gmail’e geçiş” başlıklı bir yazı da yayınlandı. Bu yazıda Inbox’ın en çok kullanılan özelliklerinin Gmail’de nasıl kullanılacağı anlatılıyor.

Inbox uygulaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce uygulamaya son verilmesi doğru bir karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

iPhone Xs kutu içeriği cebinizi yakacak!

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
3 iPhone modelinin satışı durduruldu! O telefonlar artık kullanılamayacak mı?3 iPhone modelinin satışı durduruldu! O telefonlar artık kullanılamayacak mı?
Apple, iOS 12 güncellemesi için tarih verdiApple, iOS 12 güncellemesi için tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Inbox

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.