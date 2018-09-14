Google Inbox uygulaması tarih oluyor

2014 yılında Google, Inbox adında yeni bir e-posta istemci uygulaması duyurmuştu. Kendi dönemi için yenilikçi özelliklere sahip olan uygulama, farklı tasarımı ile öne çıkıyor ve Gmail uygulamasında olmayan bazı özellikler sunuyordu. Jestlerle kontrol edilebilen sade ve kullanışlı arayüzü ile öne çıkan uygulama, bir süredir oldukça seyrek güncellenmeye başlamıştı. Şimdi ise uygulama için yolu sonu göründü. Eğer siz de Inbox uygulamasını kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktaları haberimizde vurguladık.
Google Inbox neden gözden çıkarıldı?
Geçtiğimiz Nisan ayında Google, Gmail’in kendi uygulamasını büyük ölçüde yeniledi. Yeni tasarım ve yeni özellikler eklenen uygulama son derece aktif bir şekilde kullanılıyor. Benzer şekilde Inbox uygulamasının güncellemeleri ile son dönemlerde iyice aksamaya başlamıştı. Dolayısıyla burada akıllara tek bir ihtimal geliyor.
Google, Inbox uygulamasını aslında Gmail’in alternatifi olarak değil, Gmail’de kullanacağı özellikleri yayınlamadan önce bir test süreci olarak değerlendirdi.
Resmi blog sayfasından yayınlanan habere göre, Inbox uygulaması Mart 2019 sonunda kullanıma kapatılacak. Google, uygulamanın kullanıcılarına, Inbox’ın içerisindeki favori özellikleri yeni Gmail uygulamasında bulabileceklerini vurguluyor.
Ayrıca şimdiden “Inbox’tan Gmail’e geçiş” başlıklı bir yazı da yayınlandı. Bu yazıda Inbox’ın en çok kullanılan özelliklerinin Gmail’de nasıl kullanılacağı anlatılıyor.
Inbox uygulaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce uygulamaya son verilmesi doğru bir karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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