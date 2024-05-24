Google Meet nedir? Google Meet nasıl kullanılır?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital dünyada gerçekleştirilen görüşmeler de çok daha popüler hâle gelmiştir. Özellikle görüntülü konuşma, iş ve eğitim alanında oldukça büyük öneme sahiptir. Görüntülü görüşme konusunda ise pek çok seçenek ön plana çıkar. Google Meet de bu seçenekler arasındadır.

Google Meet nedir?

Google Meet, Google tarafından üretilen özellikle iş dünyası için çeşitli fonksiyonlar sunan video görüşme aracıdır. Pandemi döneminde en çok kullanılan uygulamalar arasındadır.

Google Hangouts görüntülü görüşmelerin yerini alan Google Meet, kullanıcılarına ücretsiz olarak erişim hakkı sunmaktadır. Ancak, Google Meet platformunun ücretsiz versiyonunda birtakım sınırlamalar da mevcuttur.Bu bağlamda Herhangi bir Google Hesabı olan kullanıcı, 100 kişiye kadar katılımcıyla ücretsiz olarak 60 dakikaya kadar süren görüntülü toplantılar düzenleyebilmektedir.

Google Meet App Store ve Play Store uygulaması ile birlikte cep telefonu ya da tablet vasıtasıyla Google Meet toplantılarına katılabilmek mümkündür.

Google Meet ne işe yarar?

Google Meet, kişilerin internet ortamındaki görüşmeleri için birçok farklı özelliği sunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

Ses ve görüntü iletişimi

Ekran paylaşımı

Toplantıya katılmak için URL veya davetiye kullanma

Toplantıya otomatik olarak katılma seçeneği

İçerik paylaşma (sunumlar, dokümanlar, fotoğraflar)

Chat özelliği ile anlık mesajlaşma

Google Meet nasıl kullanılır?

Meet Google aracını kullanmak için gereken tek şey bir Google hesabıdır. Google hesabını oluşturulduktan sonra internet tarayıcı kullanarak ücretsiz olarak Google Meet‘i kullanmaya başlanabilir. Google Meet’i kullanmak için fazladan bir uygulama yüklenmesi gerekmez. Tercih edilen herhangi bir zamanda görüşme başlatılabilir ve diğer kişiler de bu görüşmeye davet edilebilir.

Google Meet uygulamasındaki toplantılara katılmak için birden fazla yöntem bulunur. Herhangi bir toplantıya katılmak için aşağıdaki yöntemler uygulanmalıdır:

E-posta davetiyesindeki bağlantıya tıklamak.

Meet uygulamasını kullanarak bir toplantı numarasıyla katılmak.

Google Meet web sitesinde toplantı numarasını girmek.





