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  4. Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olan meme kanseri ne yazık ki teşhisi en zor kanser türlerinden biri. Kadınlar için büyük risk oluşturan bu hastalığın erken teşhisi de hayati bir önem taşıyor.

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

İnternet devinin 2014 yılında satın aldığı İngiliz yapay zeka servisi DeepMind uzun süredir meme kanseri konusunda çalışma yapıyordu.

DeepMind’ın geliştirdiği ve hastanelerde denemeye soktuğu yeni yapay zekalı teşhis yönteminin, doktorlardan bile daha büyük oranda teşhis başarısı yakaladığı ortaya çıktı.

Meme kanserinde teşhis sürecini daha ucuz, daha pratik ve hızlı bir işleme dönüştürecek olan yapay zekalı muayene hata oranını da %5 ile 9.5 arasında düşürmüş görünüyor.

Uzman doktorların teşhis sırasında hastanın öyküsüne, geçmişine, aile bireylerindeki kanser vakalarına da odaklanması gerekirken, yapay zeka ise sadece en son çekilen mamografiyi analiz ederek sonuca ulaşıyor.

Dünyanın artan nüfusu karşısında, özellikle muayene ve teşhis konularında sağlık hizmetlerinde yapay zekaya giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

İngiltere’de bazı hastanelerde yapay zeka kullanımı sayesinde, hizmet verilen hasta sayısına büyük artış gözlemlendiği de biliniyor. Yapay zeka şu anda özellikle göz hastalıklarının teşhisinden yoğun olarak kullanılıyor.

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Google Meme kanseri

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