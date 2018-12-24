Google Pixel 3 DxOMark puanı: 101!

Google, Pixel’in ilk modeli ile DxOMark testinde tarih yazmış ve uzun süreler kırılamayan bir skora imza atmıştı. Pixel 2 ile zirveye ortak olan Google, Pixel 3 ile maalesef ki çok kötü bir performans sergiledi. Aldığı puan ile DxOMark’ta 8. sıraya yerleşen Pixel 3, iPhone Xr’ın bile gerisinde kaldı.

Pixel 3 DxOMark’ın fotoğraf bölümünden 103 puan ve kamera bölümünden ise 98 puan almayı başardı. Odaklama, pozlama ve renk konusunda başarılı işlere imza atan Pixel 3, tek kamera kurulumundan dolayı bokeh ve zoom konusunda ortalama bir puan aldı.

Pixel 3’ün bu denli zirveden geri kalmasının nedeni maalesef ki hala tek kamera kurulumu + yazılım ile fotoğraf işliyor olması. Rakipleri 3 hatta 4 kamera kuruluma geçtiği halde Pixel’de neden hala tek kamera yer alıyor merak konusu.

iPhone Xr ile aynı puan alan ancak bu modelin gerisinde yer alan Pixel 3, Google’a büyük bir ders olacak gibi görünüyor. Umarız 2019 yılında tanıtılacak olan Pixel 4 modelinde çift kamera kurulumuna geçiş yapılır.

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