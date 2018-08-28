Google Pixel 3 XL kara borsada satışa çıktı

Bilindiği üzere Google yakında yeni amiral gemisi modelleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’i tanıtacak. Şimdiye kadar yeni Pixel modelleriyle ilgili pek çok sızıntı ve rapora tanıklık ettik. Fakat geçtiğimiz gün telefonun özelliklerinden tasarımına varana kadar çok ne sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntıların kaynağı araştırılırken, bir başka garip olay patlak verdi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler sınırlı sayıda Google Pixel 3 XL modelini satışa sundu.

9to5Google’da yer alan habere göre, Luckhov isimli Ukraynalı bir vatandaş sınırlı sayıda Google Pixel 3 XL modelini 2000 dolardan satışa sundu. Şimdilik bu şahsın kim olduğu ya da sınırlı sayıda Pixel 3 XL’i nasıl ele geçirdiği tam olarak bilinmiyor. Bilinen tek şey Luckhov’un hali hazırda Google’ın daha tanıtmadığı bir telefonu satma girişiminde bulunduğu.

Elbette bu cihazları almanın pek de akıl karı olduğu söylenemez. Zira Google bu cihazların seri numarasını basit bir şekilde tespit ederek, işlevsiz hale getirebilir.

Öte yandan Google’dan da konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil. Şimdilik en çok merak edilen soru ise, Ukraynalı vatandaşın bu telefonları nasıl ele geçirdiği.

Fortnite V5.30 güncellemesi yayınlandı!



