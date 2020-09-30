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Google Pixel 5 fiyatı yanlışlıkla açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Google, çok yakında karşımıza Pixel 5 modeli ile çıkacak. Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan bu modelin fiyatı ile orta segmente hitap etmesi bekleniyordu. Bugün ise teknoloji ve internet devi Google, yanlışlıkla Google Pixel 5 fiyatı ile karşımıza çıktı.

Google Pixel 5 fiyatı yanlışlıkla açıklandı

Google’ın Japonya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre telefonun fiyatı 74.800 yen yani yaklaşık 699 dolar olacak. Orta segment bir telefon için oldukça yüksek fiyat isteyecek olan Google, muhtemelen telefon pazarına artık komple havlu atacak. Çünkü bu fiyata çıktığınızda iPhone 11, Galaxy S20 ve Çinli üreticilerin diğer amiral gemisi modelleri satın alınabiliyor.

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6.0 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli HDR OLED ekran ile gelecek olan telefonda Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB RAM bulunacak.

Kamera konusunda ise 12.2 Megapiksel f/1.7 diyafram ana + 16 Megapiksel 107 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı ikili arka kameraya sahip olacak olan bu model, önde 8 Megapiksellik kamerası ile ortalama bir deneyim sunacak.

Kutusundan Android 11 işletim sistemi ve 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon maalesef ki Türkiye pazarında satışa sunulmayacak.

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