Google Pixel 5 özellikleri netleşti

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe popüler olan iki farklı işletim sistemi bulunuyor. iOS ve Android. Malum Apple iOS’i kendi cihazları dışında hiçbir telefon ya da tablette kullanmıyor. Yani iOS kullanan bir cihaz almak için iPhone ya da iPad dışında başka bir alternatif bulunmuyor.

Lakin iş Android’e geldiğinde olay tamamen değişiyor. Eğer Android’e sahip bir cihaz satın almak isterseniz önünüzde geniş bir yelpaze açılıyor. Dolayısıyla Google’ın bu anlamda piyasanın tekeli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Gelin görün ki Google işletim sistemi tarafındaki bu başarısını mobil cihazlar tarafında gösteremiyor. Google Pixel serisiyle yıllar geçmesine karşın istediği müşteri kitlesine hala ulaşabilmiş değil.

GOOGLE PİXEL 5 GEEKBENCH'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Google önümüzdeki günlerde yeni Pixel serisiyle müşterilerin karşısına çıkacak. Pixel serisinin yeni modeli geçtiğimiz gün AI Geekbench testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun bazı özellikleri de netleşmiş oldu.

Google Pixel 5 daha önce bazı raporlarda da ortaya çıktığı üzere Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G yonga setiyle gelecek. 8GB RAM olan telefonda 5G desteği de bulunacak.

Pixel 5’in fiyatı ise muhtemelen 700 dolar civarında olacak. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde. Açıkçası 700 doların orta segment bir cihaz için hayli yüksek olduğu söylenebilir.

Microsoft Surface Duo fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

