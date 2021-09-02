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Google, ürünlerinde kablosuz şarj desteğini koyuyor

02.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada inanılmaz hızlarda şarj olan çok sayıda telefon (orta sınıf modeller dahil) var. Bazıları kablolu şarj için 120W’a ve kablosuz şarj için 67W’a kadar çıkıyor.

Google, ürünlerinde kablosuz şarj desteğini koyuyor

Google ise hem amiral gemileri hem de orta sınıf telefonları için kablolu şarj için 18W ve kablosuz şarj için 12W’da kaldı! Şimdi ise yaklaşmakta olan Pixel 6 serisi bu geliştirmelerden yararlanacak olan seri olacak.

Pixel 6 serisi, Google’ın en iyi Pixel telefonu olacak şekilde şekilleniyor. Dikkatleri üzerine çekecek sıra dışı bir tasarım ve Samsung ile ortaklaşa yapılan özel bir yonga seti ile dört gözle bekleyecek çok şey var. Bunun dışında farklı bir yeniliğin de olduğunu söyleyelim.

Google’ın Pixel 6 serisinin yanında yeni bir kablosuz şarj standı duyurması bekleniyor. Telefonların piyasaya sürülmesinden önce, kaynak perakendecilerin cihazlar için aksesuar girmeye başladığını bildiriyor. Böyle bir perakendeci bir Amerikan taşıyıcısıdır ve bir tedarik zinciri kaynağına göre yeni aksesuarlardan birinin adı “Google Pixel 23W WL Stand”dır.

Adından yola çıkarak, yeni Pixel standının 23W’a kadar çıkış yapabileceği, bu da Pixel6 telefonlarından birinin veya her ikisinin bu güç değerinde şarj olacağı anlamına geliyor. Bu, Pixel 5’in 12W’lık şarj hızında önemli bir sıçrama ve daha önceki bir rapor, yeni şarj cihazının bir soğutma fanına sahip olacağını zaten ortaya koyduğundan, bilgiler kontrol ediliyor. Bu, ısı üretecek daha yüksek bir oranda şarj olacağından gereklidir.

Şu anda, yeni kablosuz şarj cihazı Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, Wireless Power Consortium veritabanında henüz listelenmedi, bu nedenle net bilgiler bulunmuyor.

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