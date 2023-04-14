"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi! DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla partisinden istifa etti. AK Parti'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı olan Helün Fırat, istifa paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.

Özgür, demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet ittifakının başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."

ADAY LİSTESİNDE YER ALMAMIŞTI

Öte yandan Helün Fırat, DEVA Partisi'nin CHP listelerinde yer alan milletvekili adayları arasında yer almamıştı.

Helün Fırat 10 Nisan'da ise T24'ten Cansu Çamlıbel'e bir röportaj vermişti. Röportaja göre Fırat, "listeyi gördünüz mü?" sorusuna "bunu beklemiyordum" demişti. Helün Fırat'ın istifasının o röportajın sonrasında gelmesi dikkat çekti.

Helün Fırat, DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı olarak görev yapıyordu.



