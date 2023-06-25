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Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

25.06.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Büyük Silve Yaylasında ev sahiplerinin başı yıllardır ayılar ile dertte. Yiyecek aramak için yayladaki evlere giren ayılar, evlere ve içerisindeki eşyalara büyük zararlar veriyor. Ev sahipleri, bu durumun önüne geçmek için ilginç bir çözüm buldu. Ev sahiplerinin buldukları Karadeniz usulü ilginç çözüm ile ayıların evleri tarumar etmelerinin önüne geçildi. İşte görenlerin bir daha baktığı, 'böylesi ancak Karadenizlinin aklına gelir' dediği o çözüm...

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Koruma altında olması nedeniyle vurulması yasak olan hayvanların başında gelen ama diğer yandan da vatandaşların hem bağ bahçe hem de yayla evlerinin en büyük tehdidi olan ayılar için “Ancak Karadeniz’de olur” denilecek çözüm Gümüşhane’den geldi.

Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün Büyük Silve Yaylasındaki vatandaşlar her yıl kış uykusundan uyandıktan sonra yayla evlerine girerek yiyecek bulmak için buzdolabından kapılara kadar evleri paramparça eden, evin içini savaş alanına çeviren ayılardan korunmak için çivi ve vida çakılı kapı ve eşiklerle ayıların önüne geçti.

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Sıcak yaz günlerinde hayvancılık yapmak için denizden 2 bin 285 metre yükseklikte kurulu ve yaklaşık 70 hanenin bulunduğu yaylada “Ali Baba” lakabıyla tanınan Ali Özcan, benzeri korku filmlerindeki sahneleri andıran düzeneği kurarak ayı tehdidinden kurtulduklarını anlattı.

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“AYILARDAN ÇOK ÇEKTİK”

Bu zamana kadar başta kendi yaylaları olmak üzere hem köylerinde hem de civar yaylalarda ayılardan çok çektiklerini ve çok zararını gördüklerini ifade eden Özcan, “Ayılardan çok çekiyoruz. Ayılar her zaman kar kalkmaya başladığı zaman kapıları kırıyor, içerileri kırıyor, çok zarar veriyor bize. Her yıl oluyor ve hiçbir şekilde baş edemedim. En son çare kapıları vidalama sistemi ve çivi çakmakta buldum. Daha giremiyor artık” dedi.

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“ÇİVİLİ TAHTAYA BASAMIYOR, ÇİVİLİ KAPIYA VURAMIYOR”

Yaptığı düzeneğin ayıya nasıl engel olduğunu anlatan Özcan, “Ayı yere koyduğum çivi çakılı kapının üzerine çıkamıyor. Çivi ve vida çakılı kapıya da vuramıyor. Çiviler eline geçiyor. Açamıyor bu sefer. Faydasını gördüm. Öncesinden gelip camları, pencereleri kırıp içeriye giriyordu. Hatta çatıları bile kırıp içeri girdi” diye konuştu.

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“BU SİSTEMİ YAPAN KURTARIYOR”

Yaylada ilk kendisinin yaptığı uygulamanın ayıları engellemesinin ardından birçok vatandaşın benzer şekilde uygulama yapmaya başladığını belirten Özcan, “Bu işi ben icat ettim. Çivili tahtayı yapmadığım zaman 1-2 tane kapımı kırdı. Vurup da kırıyor. Şimdi ben de böyle bir sistem uyguladım ve rahat ettim. Girmiyor daha. Kapıya 500 tane vida kullandım. 1,5 kilo çivi de eşikteki tahtaya kullandım. Ben yapıp randıman aldıktan sonra yayladaki diğer vatandaşlar da yapmaya başladı. Yapan kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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Gümüşhane ayı

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