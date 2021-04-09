Gören bir daha bakıyor! Bu yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

Adanalı iş adamı Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında 90 bin eoroya sıfır kilometre BMW X4 marka lüks cip satın aldı. 2018 yılında cipini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Gedik, aracı ekspere götürdü. İddiaya göre, eksperde yapılan incelemede aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu belirlendi. Gedik, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Gedik’e olumlu bir dönüş yapmadı. Bunun üzerine Gedik, mahkemeye başvurdu ve ilk mahkeme zaman aşımı gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun ardından Gedik, istinafa başvurdu ve istinaf mahkemesi kararı bozdu.

ARACIN ARKASINA YAZI YAZIP TÜRKİYEYİ DOLAŞMAYA BAŞLADI

Bozulan karar üzerine bilirkişi raporuyla Gedik, tekrar İstanbul’da mahkemeye başvurdu. 3 yıldır mahkeme süreci devam eden iş adamı, bu sırada da cipinin arka camına ‘Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı’ yazısını yazdı ve tüm Türkiye’yi dolaşmaya başladı.

Başından geçen olayı gazetecilere anlatan Süleyman Özhan Gedik, mağduriyetinin giderilmesini istediğini belirtti. Gedik, “2015 yılında aldığım aracı 2018 yılında satarken hasarlı olduğunu fark ettim. Aracı satın aldığım yetkili bayiye başvurduğumda hasarlı olduğunu kabul ettiler ama hasarın kendilerinden olmadığını söylediler. Mahkeme sürecimiz devam etti ve yaklaşık 3-5 ay sonunda hakim zaman aşımı dolayısıyla dosyamızı reddetti. Ben onun üzerine istinafa başvurdum ve 28 ay boyunca bu aracı ben kapalı garajda tuttum. İstinaf mahkemesinde davamız kabul edildi ve tekrar mahkemeye çıktığımızda yine davamız zaman aşımından dolayı reddedildi. Tekrar istinafa başvuru yaptık ve şu an süreç devam ediyor” diye konuştu.