Gören herkesi kendine hayran bırakan 'yokmuş gibi makyaj'ın püf noktaları: Girdiğiniz ortamın yıldızı olun

Birçok kadın makyaj yapmayı çok sever. Ona bir şüphe yok. Ancak bazı kadınlar yoğun ve dolgun makyajlardan hoşlanırken bazıları ise daha doğal tonları kullanmayı sever. Özellikle son yıllarda doğal makyaj her tarza ve her konsepte uyum sağladığı için bir hayli moda oldu. Akıllarda ise tek bir soru var: Yok gibi makyaj nasıl yapılır?
DOĞAL MAKYAJIN OLMAZSA OLMAZ SIRLARI
- Öncelikle cildinizin temiz olmasına özen gösterin.
- Makyaj öncesinde mutlaka ama mutlaka cildinizi nemlendirin. Bu, tüm makyajlarda olduğu gibi bu makyaj stilinde olmazsa olmaz adım.
- Makyaj malzemelerinizin tamamını "Nude" dediğimiz ten rengi tonlarında seçin.
- Minik ışıltılar da makyajın olmazsa olmazı. O nedenle far paletinizdeki simli ya da sedefli farı doğallığı bozmadan uygulamanızda sakınca yok diye düşünüyoruz.
NEREDEYSE YOKMUŞ GİBİ MAKYAJ NASIL YAPILIR?
- Doğal makyaj için cildinizi temizleyip güzelce nemlendirdiyseniz cildinizdeki kusurları kapatarak işe başlayabilirsiniz. Varsa akne, leke, sivilce izi ve kızarıklık olan bölgeleri kapatıcı yardımıyla kapatın.
- İnce yapılı bir fondöteni yüzünüzün T bölgesine uygulayarak dışına doğru yayın. Böylece daha doğal bir görünüm elde etmiş olursunuz.
- Sıra göz altlarında! Yokmuş gibi yapılan makyajın en önemli adımlarından biri de göz altını kapatmak. Bu adımda likit göz altı kapatıcılarından faydalanabilirsiniz. Ancak göz altı kapatıcısını minik minik uygulamayı ihmal etmeyin ki abartılı bir görünüm olmasın.
- Pudra yardımıyla göz altınızı ve fondöten sürdüğünüz bölgeleri sabitleyin.
- Gözerde ise doğallığı yakalamaya ekstra özen gösterin. Kirpik kıvırıcı, hafif yoğunluktaki bir maskara ve ten rengi tonunda bir far bu aşamanın en kurtarıcı ürünleri olacak. Farı kullanırken göz kapağını gölgeliyormuş gibi uygulamayı unutmayın.
- Kaşlarınıza geldiğimizde, burada yalnızca kaş fırçası ve kaş sabunu kullanabilirsiniz. Fırçayı kaş sabununa batırıp kaşlarınızı yukarıya doğru tarayın. Minik dokunuşlarla kaşlarınızı düzeltin. İşlem tamam!
- Dudaklarına ise ya sadece nemlendiriciyi ya da nude tonlardaki rujunuzu çok hafif şekilde uygulayarak makyajınızı tamamlayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum