Gören herkesi kendine hayran bırakan 'yokmuş gibi makyaj'ın püf noktaları: Girdiğiniz ortamın yıldızı olun

Birçok kadın makyaj yapmayı çok sever. Ona bir şüphe yok. Ancak bazı kadınlar yoğun ve dolgun makyajlardan hoşlanırken bazıları ise daha doğal tonları kullanmayı sever. Özellikle son yıllarda doğal makyaj her tarza ve her konsepte uyum sağladığı için bir hayli moda oldu. Akıllarda ise tek bir soru var: Yok gibi makyaj nasıl yapılır?

DOĞAL MAKYAJIN OLMAZSA OLMAZ SIRLARI

Öncelikle cildinizin temiz olmasına özen gösterin.

Makyaj öncesinde mutlaka ama mutlaka cildinizi nemlendirin. Bu, tüm makyajlarda olduğu gibi bu makyaj stilinde olmazsa olmaz adım.

Makyaj malzemelerinizin tamamını "Nude" dediğimiz ten rengi tonlarında seçin.

Minik ışıltılar da makyajın olmazsa olmazı. O nedenle far paletinizdeki simli ya da sedefli farı doğallığı bozmadan uygulamanızda sakınca yok diye düşünüyoruz.

NEREDEYSE YOKMUŞ GİBİ MAKYAJ NASIL YAPILIR?