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Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yeni bir ekip kurdu. Sultanahmet Meydanı'nda gelen polisler görev yerinde atlarıyla hazır bulundu. Atlı Birlik Grup Amirliği adı altında devriyeye çıkan polisler, ilk görev gününde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevine başlayan atlı birlik, ilk görev gününde turistlerin ve vatandaşların ilgi dolu bakışları altında çalıştı. 20 polisin görev alacağı ekipte 5 de kadın memur bulunuyor. Ancak ilk etapta Atlı Birlik Grup Amirliği çatısı altında görev alan polislerden yalnızca 4'ü Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak. İşte detaylar...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.
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YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER

YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi.
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Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.
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İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI'NDA GÖREV ALACAKLAR

İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI'NDA GÖREV ALACAKLAR
Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor.
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Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de Belçika'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara'da eğitim aldı.
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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında görev alacak.
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Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte Gülhane Parkı, Kadıköy Sahili ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı belirtildi.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Güzel ülkem ileri gidecegi yerde geriye gidiyor aglanacak halimize güler olduk.
Niye Almanya'dan Belcikadan At ithal etmişler Türkiye'de At mı kalmamış
kiyafet olmamiş
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