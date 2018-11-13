Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevine başlayan atlı birlik, ilk görev gününde turistlerin ve vatandaşların ilgi dolu bakışları altında çalıştı. 20 polisin görev alacağı ekipte 5 de kadın memur bulunuyor. Ancak ilk etapta Atlı Birlik Grup Amirliği çatısı altında görev alan polislerden yalnızca 4'ü Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak. İşte detaylar...